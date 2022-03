Ein Museum wäre angezeigt

Gibt es einen zeitgenössischen Kulturschaffenden, der Graubünden öfter und besser in der Welt vertritt als Not Vital? Mir kommt da höchstens Stararchitekt Peter Zumthor in den Sinn. Die Bewunderung, die Vital seit 40 Jahren von der internationalen Kunstwelt entgegengebracht wird, ist derart gross, dass er wohl schon bald in den Rang eines anderen weltberühmten Bündner Künstlers gehoben werden kann: Alberto Giacometti. Die Verleihung des diesjährigen Bündner Kulturpreises an den aus Sent stammenden Vital ist deshalb über­fällig.