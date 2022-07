Ein Meister des Unsichtbaren

von Marina U. Fuchs

Die diesjährige Kunsteinrichtung des Bündner Kunstmuseums in der Bergeller Villa Garbald ist Alexander Jaquemet gewidmet. Mehr als 30 Arbeiten geben Einblick in sein fotografisches Schaffen. Traditionsgemäss findet der alljährliche Anlass seit 2005 in Zusammenarbeit zwischen dem Bündner Kunstmuseum in Chur und der Fondazione Garbald statt. Das Konzept legt Wert auf Konstanz, auf die Verbindung von Wissenschaft mit Kunst und Kultur.