Ein Künstler folgt dem Ruf der Berge

von Marina U. Fuchs

Den Titel «They Keep On Calling» hat der 1989 in Genf geborene Künstler Douglas Mandry seiner Ausstellung im Forum Paracelsus in St. Moritz gegeben. Mandry bezieht sich dabei auf einen berühmten Satz des schottisch-amerikanischen Naturphilosophen John Muir: «The mountains are calling and I must go» (Die Berge rufen und ich muss folgen). Der Satz wird gerne als Zitat für die Anziehungskraft der Berge verwendet.