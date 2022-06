Ein König – zu gütig, um wahr zu sein

Heutzutage stolpert man in Mediatheken oder bei Streaming-Diensten immer wieder in Dokumentationen über historische Figuren, von denen man vorher kaum ahnte, dass sie einen interessieren könnten. Heinrich VIII., der mit den Frauen? Hildegard von Bingen? Warum nicht. Ein Klick, und die Geschichtsstunde kann losgehen. Für die begüterten Londoner im 18. Jahrhundert übernahm Georg Netflix Händel – Pardon, Friedrich – diesen unterhaltsamen Bildungsauftrag. 1748 entführte er sein Publikum im Theatre Royal in die Zeiten König Salomons.