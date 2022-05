Ein geheimer Garten für jeden Geschmack

Wie es heisst, sind es nicht «nur» kleinere lokale Musikerinnen und Musiker, die den Weg an das Festival finden, wie es die Grösse des Festivals vielleicht vermuten lässt. Im Gegenteil: Mit den Headlinern William White, Zian, From Kid, Damian Lynn, Baba Shrimps, James Gruntz (Duo), Andryy und Ritschi präsentiere das Organisationskomitee ein grosses Line-up. Auch die weiteren Auftritte etwa von Nick Howard, Two & The Sun, Mattiu, Daens, Jessie & The Gents sollen dafür sorgen, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Urs Auchter, Organisator und Präsident des Vereins, ist für das diesjährige Line-up besonders dankbar: «Die Eventdichte ist in diesem Sommer extrem hoch, die Buchungssituation der Musiker und Bands entsprechend anspruchsvoll.»