Ein Freilichtspiel im Rohbau

Über dem Silvrettamassiv hängen dichte, düstere Wolken. Weit unten in Klosters Platz ist es an diesem Sommerabend aber noch angenehm warm. Auf der Diethelmpromenade entlang der gischtig-lauten Landquart drehen Spaziergänger ihre Runden, manche Leute führen Hunde Gassi und eine junge Frau versucht, auf dem fast schnurgeraden Weg Balance auf ihrem Elektro-Skateboard zu halten. Einige der Passantinnen und Passanten legen im Gebiet «Uf Christlis» aus Neugier kurz Pause ein. Denn dort steht etwas in der grünen Landschaft, was von Weitem betrachtet die Infrastruktur eines Open Airs sein könnte.