Ein Festival enthüllt neue Facetten von Gion Antoni Derungs’ Œuvre

von Christian Albrecht

Eingeleitet wird das Gion-Antoni-Derungs-Festival bereits am Montag, 29. August, um 18 Uhr in der Kantonsbibliothek Graubünden in Chur mit der Buchpräsentation einer Biografie über den Komponisten. Die Verfasserin Laura Decurtins gibt dabei einen Einblick in Leben und Wirken von Gion Antoni Derungs (1935–2012). Die Flötistin Cristina Vital wird Solostücke aus Derungs’ Feder interpretieren.