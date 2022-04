Ein europäisches Musikfestival mit Bündner Beteiligung 

Musik verbindet und macht neue Begegnungen möglich. Die Mitglieder des Chor 3 der Stimmwerkbande erfahren diese Woche hautnah. Sie nehmen am Europäischen Musikfestival für die Jugend (EMJ) im belgischen Neerpelt teil. Unter der Leitung von Christian Klucker tritt der Chor am Gesangswettbewerb an, schreibt die Stimmwerkbande in einer Mitteilung.