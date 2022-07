Ein Chorkonzert der Extraklasse

Der 1986 ins Leben gerufene Eurochoir gibt jährlich 50 jungen Sängerinnen und Sängern die Chance, unter der professionellen Leitung zweier Dirigenten grosse Werke der Chorliteratur einzustudieren und anschliessend in Konzerten aufzuführen. In diesem Jahr hat das Projekt zum dritten Mal in der Schweiz stattgefunden. Das Flimsfestival kann das Ergebnis der Probewoche im Berner Oberland am Samstag präsentieren.

Im Zentrum des Konzerts steht die Messe für Doppelchor a cappella von Frank Martin von 1922. Einen weiteren Schwerpunkt setzt das Ensemble bei Kompositionen aus der Schweiz. Der Westschweizer Komponist Valentin Villard hat für den Chor die berühmte Rede «How dare you» von Greta Thunberg vertont.

Consonus umrahmt

Willkommen geheissen wird der Eurochoir in Flims vom Consonus Vokalensemble unter der Leitung von Mauro Ursprung aus Chur und mit starker Bündner Beteiligung. Sie umrahmen das Konzert mit ihrem Programm. (red)

Eurochoir und Consonus. Konzert am Samstag, 16. Juli, 20 Uhr. Eventhalle Flims.