Ein Bündner holt den Schweizer Nationalhelden auf den Boden

Der Literaturbetrieb der grossen Verlage hat ihn definitiv eingeholt. Der Islandbündner Joachim B. Schmidt, seit seinem Grosserfolg «Kalmann» publizistisch bei Diogenes zu Hause, würde nur zu gern in einem Gespräch von seinem neusten Werk erzählen, das am 23. Februar in die Buchläden kommt. Doch er darf nicht – das erste Interview zu «Tell» hat der Verlag exklusiv einem Schweizer Sonntagsblatt zugesichert, das dafür extra zum Autor nach Island reisen will.