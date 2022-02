Ein Buch wie die Armbrust vor dem Apfelschuss

Vergesst Schiller. Was weiss denn der Weimarer Dichterfürst schon von den Nöten und Zwängen eines Innerschweizer Bergbauern? Er drechselt hehre Sätze für die Bühne und legt sie seinem strahlenden Helden in den Mund, dem Tell des Triumphs, dem mythischen Freiheitskämpfer. Bei Joachim B. Schmidt kommt eher ein grummeliges Knurren aus des Tellen Kehle als ein geflügeltes Wort, ja, als ein Wort überhaupt. Was für ein Sturkopf, was für ein Eigenbrötler, manchmal möchte man ihn schütteln. Bevor man dazugelernt hat.