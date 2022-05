Ehemalige Schulzimmer füllen sich mit Kunst

von Maya Höneisen

Den Räumen des alten Schulhauses in Klosters neues Leben einzuhauchen, seien Wunsch und Ziel der Ausstellung «Kunsthaus Klosters», erklärt Christoph Hegi, Mitglied der Steuerungsgruppe des Projektes. «Zudem soll es auch ein Impuls sein, wie man mit diesem Haus in Zukunft umgehen könnte.» Angestossen wurde das Projekt im Rahmen des 800-Jahr-Jubiläums von Klosters. Die Schau zeigt Werke von Prättigauer Kunstschaffenden und solchen, die mit der Region verbunden sind. Die Eröffnung ist am Samstag, 28. Mai.