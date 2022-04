Diese Bands rocken 2022 den Arcas

Im Sommer 2018 feierte das Stadt-Open-Air Arcas Rock Premiere. Eine zweite Ausgabe folgte 2019, bis es 2020 und 2021 mitten in der Churer Altstadt in Sachen Festivalgeschehen aufgrund der Coronapandemie ruhig blieb. Am 10. September dieses Jahres geht es nun in die dritte Runde. Am Karfreitag gaben die Veranstalter das Programm des Open Airs bekannt.

Mit dabei ist laut Mitteilung der Bündner Musiker Kaufmann, der seine Welt bis ins kleinste Detail beschreibt und seine Beobachtungen in Songs packt. Hier könnt ihr schonmal in seinen grössten Hit «Lisa» reinhören: