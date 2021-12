Die rätoromanische Schweiz in Bern

Mit dem Kunstwerk soll laut der Regierung an die sprachliche Vielfalt der Schweiz erinnert werden. Das Bild ist eine dauerhafte Leihgabe des Kantons Graubünden. Darum fand die Einweihung im Beisein von Regierungsrat Christian Rathgeb, Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK), Regierungsrat Jon Domenic Parolini, KdK-Generalsekretär Roland Mayer sowie dem Künstler, Donat Caduff, statt. «Ich freue mich riesig!», lässt sich Rathgeb in der Medienmitteilung zitieren. Das Bild von Caduff sei nicht nur schön, sondern es lade auch zum Nachdenken über sprachliche Vielfalt und die eigene Herkunft ein, so Rathgeb. «Es zeigt ausgezeichnet, dass die rätoromanische Sprachkultur ein wertvolles Erbe der ganzen Schweiz ist.» (mea)