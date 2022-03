Die Post geht mit Kunst in die Peripherie

von Maya Höneisen

Sie freue sich sehr über das neue Postpac Art, erklärte eine strahlende Esther Vonplon in der Postfiliale in Ilanz. Es sei ein lässiges Experiment für sie gewesen. Die in Castrisch lebende Fotografin arbeitet normalerweise zweidimensional. Die Herausforderung in der Gestaltung der Schachtel lag für sie deshalb im Wechsel ins Dreidimensionale. «Diesen Schritt aus der Komfortzone heraus habe ich mir einfacher vorgestellt», sagte sie.