Die Literaturplattform «Täxtzit» ist Geschichte

Es sei eine lehrreiche, menschlich und kulturell sehr interessante Zeit gewesen, erklärt Arno Seeli, der in Pratval lebende Herausgeber der Literaturzeitschrift «Täxtzit». «Eine absolut positive Erfahrung, die mich weitergebracht hat und in der ich viele spannende und kritische Menschen kennengelernt habe», resümiert er. Mit viel Engagement und in unzähligen Arbeitsstunden publizierte er in «Täxtzit» literarische Kurzgeschichten aus dem deutschsprachigen Raum. Nun ist der 13. und letzte Band erschienen. Der Aufwand wurde zu gross, die Finanzierung zu schwierig.