Die Heldin von Domat/Ems

Von Maya Höneisen

Es regnet in Strömen. Im alten Steinbruch Tuma Padrusa in Domat/Ems hält das niemanden von der Arbeit ab. Die Tribüne muss fertig aufgestellt werden, die Bühnenrückwand fehlt noch. Ein Brunnen wird auf dem Platz platziert. Und natürlich muss noch am Stück selbst gefeilt werden. Eigentlich hätte «Anno Onna» bereits im letzten Jahr zum 50-jährigen Bestehen des Vereins aufgeführt werden sollen. Corona machte diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung.