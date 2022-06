Die grössten One-Hit-Wonder der 2000er

«American Boy» ist eine Zusammenarbeit der britischen Künstlerin Estelle und des amerikanischen Rappers Kanye West. Das Lied wurde im Frühling 2008 veröffentlicht und schoss danach förmlich durch die Decke. In der Schweizer Single-Hitparade hielt es sich gute 41 Wochen. Es wurde zu einem richtigen Sommerhit und lief an zahlreichen Strandbars rauf und runter. 2009 erhielt «American Boy» dann einen Grammy in der Kategorie «Best Rap/Sung Collaboration». Zudem war das Lied auch in der Hauptkategorie «Song of the Year» für einen Grammy nominiert. Von Estelle war seither jedoch nicht mehr viel zu hören und von Kanye West nicht gerade viel Positives.