Die Geschichte einer Liebe – von den Ufern des Amur bis zum Dorf in den Bergen

Amur bedeutet Liebe auf Rätoromanisch. Amur ist aber auch ein 2824 Kilometer langer Strom, welcher China und Russland trennt und in den nördlichen Pazifik mündet. Amur bedeutet «grosser Fluss» und diese Bezeichnung steht wiederum für den Fluss des Lebens. «Amur, grosser Fluss» lautet der Titel von Leta Semadenis neuem Roman. Die Geschichte von Olga und Radu führt an die Ufer des Amur und wieder zurück in das Bergdorf, das bereits im Buch «Tamangur» beschrieben wurde. Es ist ein namenloser Ort, obwohl sich die Autorin offensichtlich von der Engadiner Landschaft hat inspirieren lassen.