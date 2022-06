Die erste muslimische Superheldin feiert ihr MCU-Debüt

Nach den Trailern zu urteilen, scheint die Serie in Sachen Kräfte einen etwas anderen Weg einzuschlagen. Anders als in der Comicvorlage besitzt Kamala hier die Kraft über eine lilafarbene Energie, die ihr durch ein geheimnisvolles Armband verliehen wird. Wie Kevin Feige, Präsident der Marvel Studios, gegenüber der Zeitschrift «Empire» in einem Interview erklärte, soll die Serie zwar die Comics adaptieren, aber nicht eins zu eins umsetzen. Die Ursprünge ihrer Kräfte werden gemäss Feige wohl im Laufe der Serie geklärt.