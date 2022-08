Die Blasmusikszene ehrt Arnold Spescha

Rappelvoll war am Sonntag das Auditorium der Graubündner Kantonalbank in Chur, die Atmosphäre dementsprechend intim. Die geladenen Gäste in den ersten Reihen, darunter Regierungsrat Jon Domenic Parolini und Vertreter des Schweizerischen Musikverbandes und der Militärmusik, konnten den Mitgliedern des Symphonischen Blasorchesters Schweizer Armeespiel beinahe in die Noten blicken.