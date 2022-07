Die besten One-Hit-Wonder aus den 2010ern

Einen absoluten Volltreffer landete der belgisch-australische Sänger Gotye im Jahr 2011, als er zusammen mit der neuseeländischen Sängerin Kimbra den Song «Somebody That I Used To Know» veröffentlichte. Der Song wurde mit zwei Grammys ausgezeichnet. Bis Ende 2012 wurden weltweit 11,8 Millionen digitale Exemplare des Songs verkauft. Danach war nicht mehr viel von Gotye zu hören und (Achtung Schenkelklopfer) heute ist er auch nur noch «Somebody That I Used To Know».