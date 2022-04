Die 80er-Jahre kommen auf die Walensee-Bühne

Das Musical wird in deutscher Sprache aufgeführt. Alle Songs aus dem Film werden in der Originalsprache zu hören sein, ergänzt durch 16 Neukompositionen auf Deutsch. Die Regie des Stücks liegt in den Händen von Stanislav Moša. Die musikalische Leitung in Walenstadt übernimmt der Bündner Gaudens Bieri. (red)