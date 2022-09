Der Rock Romontsch lebt: Die Galiots feiern ihre «Feuersteine»

Kennen Sie «Strange Kind Of Woman» von Deep Purple? Oder «I Saw Her Standing There» von den Beatles? Lernen Sie die Songs neu kennen. Mit den Galiots, den «Galeerensträflingen» und bald letzten Galionsfiguren des Rock Romontsch aus der Surselva. «Tumas Tartarugas» machen sie aus dem Stück der Ritchie-Blackmore-Truppe, Emser «Schildkrötenhügel», und die Lennon/McCartney-Komposition wird textlich recht originalgetreu zu «Sco Ella Steva Leu».