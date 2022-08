Der Rekordkanton feiert und blickt nach vorn

Graubünden ist ein gutes Pflaster für den renommierten Wakkerpreis. In den vergangenen 50 Jahren seit der ersten Verleihung wurde die Auszeichnung, eine Art Oscar für vorbildliche Planungskultur, nicht weniger als sechs Mal in den Kanton vergeben – «ein Rekord, den sonst nur der Kanton Bern erreicht», schreibt der Bündner Heimatschutz. Bereits die vierte Auszeichnung der Geschichte ging nach Graubünden: 1975 wurde sie Guarda verliehen. Es folgten Splügen (1995), Vrin (1998), Fläsch (2010), Bregaglia (2015) und die Nova Fundaziun Origen in Riom im Kulturerbejahr 2018.