Der grosse Ansturm auf Kinofilme bleibt noch aus

Umsatzstärkster Monat des letzten Jahres 2021 war mit über 892’000 verkauften Tickets der Dezember. Eine grosse Rolle spielte dabei auch der Superheldenfilm «Spider-Man: No Way Home» aus dem Hause Disney, der am 17. Dezember seinen Kinostart feierte, und bis am 31. Dezember über 130’000 Eintritte zu verzeichnen hatte. Erfolgreicher war während der Pandemie nur «James Bond: No time to Die» (Filmstart am 30. September 2021) mit 172’660 verkauften Tickets.