Der Arcas rockt am Arcas Rock

Mitten in der Churer Altstadt, auf dem Arcasplatz, findet am Samstag ein Musikfestival der besonderen Art statt. Am Arcas Rock soll es nämlich nicht nur um Musik gehen, sondern auch um regionale Produkte und – dank einem Mehrwegsystem – auch um Umweltbewusstsein. Das geht aus einer Mitteilung des Organisationskomitees des Festivals hervor.