Das Sound of Glarus tönt neu auch hinter dem Zaunschulhaus

von Sebastian Dürst

Dass das Sound of Glarus in diesem Spätsommer auf dem Zaunplatz stattfindet, ist schon länger bekannt. Die Verantwortlichen haben sich entschieden, aus dem Coronastandort von 2021 ein längerfristiges Engagement zu machen. Zuvor hatte das Open Air jeweils auf dem Rathaus- und Cityplatz stattgefunden.

Nun haben die Veranstalter aber noch eine Neuerung in der Platzgestaltung bekannt gegeben. Die GLKB-Bühne befindet sich neu nicht mehr an der Südseite des Zaunplatzes vor dem Zaunschulhaus, sondern am Nordrand des Platzes.