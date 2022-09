Das Publikum wird selbst zum Chor

Flurin Caviezel, bekannt für seine -Kabarettprogramme und das virtuose Beherrschen unzähliger Instrumente, hat eine neue Mission. Er will sein -Publikum glücklich machen – nicht, -indem es seinen Spässen lauscht, sondern selber aktiv wird. Zum ersten Mal am Mittwoch, 7. September, und dann immer am ersten Mittwoch im Monat lädt er in Chur in den Marsölsaal zum «Singen mit Flurin».