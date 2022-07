Das Finale des Prix Musique findet in Chur statt

Zum 17. Mal soll die Finalrunde des Prix Musique am 28. August stattfinden, aber zum ersten Mal in Chur, so teilt es der Schweizer Blasmusikverband als Organisator des Events mit. Es ist ein Wettbewerb zwischen Solistinnen und Solisten, die sich als Siegerinnen und Sieger bei kantonalen und regionalen Solistenwettbewerben gegen insgesamt 5000 Teilnehmende schweizweit für den Prix Musique qualifiziert haben. Ende August, von 15 bis 18.15 Uhr im Auditorium der Graubündner Kantonalbank wird sich zeigen, wer von den drei Finalistinnen und Finalisten den Wettbewerb gewinnen wird. Doch zuerst müssen sich die Teilnehmenden an einer Vorrunde am 13. August in Bern beweisen. Eine fünfköpfige Jury aus erfahrenen Expertinnen und Experten wird bestimmen, wer sich für das Finale des Prix Musique 2022 qualifizieren wird.