Das Beste zum Schluss

von Maya Höneisen

Nach dreijähriger Pause kehrt Coirason, das bekannte Bündner Tandem mit Damian Bläsi und Christian Stalder, zu einem letzten Reigen in die Churer Klibühni zurück. An der Premiere am Dienstag zeigten die beiden musikalischen Sprachakrobaten einen Querschnitt durch ihr langjähriges gemeinsames Schaffen. Das Kleintheater war denn auch brechend voll. Verpassen wollte diesen letzten Auftritt wohl keiner.