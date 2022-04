Chur bereitet Bühne für Newcomer

Die Stadt Chur hat im Rahmen der Kulturstrategie 2025 ein Pilotprojekt lanciert. Gemeinsam mit den Churer Konzertlokalen möchte man vermehrt junge Musiker und Musikerinnen auf die Bühnen bringen und ihnen zusätzlich die Möglichkeit bieten, einen Einblick in das Live-Business zu erhalten. Junge Bands sind nun aufgerufen, sich zu bewerben.

Das Konzept ist aus der Diskussion um das Zielbild «Kulturräume» entstanden. Dabei war ein speziell grosses Manko an Auftrittsmöglichkeiten insbesondere für junge Bands festgestellt worden. Deshalb hat der Stadtrat mit «Newcomer Stages & Live Support» ein neues Fördergefäss für diese jungen Kulturschaffenden eingerichtet, damit jährlich eine angemessene Kapazität an Bühnenflächen bei den Veranstaltern «eingekauft» werden könne. So müssten nicht neue Infrastrukturen erstellt werden, sondern könnten bereits bestehende Räumlichkeiten besser aus­genutzt werden, heisst es in der Mitteilung.

Die Churer Konzertlokale, mit denen zusammengearbeitet wird, sind das «Cuadro 22», die «Loucy Eventhall», der «Purple Groove Club», das «Schall & Rauch», die «Toms Beer Box» und die Kulturbar «Werkstatt»­. Neben Auftrittsmöglichkeiten auf einer dieser Konzertbühnen mit professioneller Infrastruktur, winkt auch eine Gage. Unter allen Bewerbungen werden ausserdem zwei Förderpakete vergeben – diese beinhalten einen Workshop mit Fachpersonen aus der Musikbranche und umfangreiche Unterstützung. Die Ausschreibung richtet sich an Musiker, Musikerinnen und Bands mit einem Altersdurchschnitt von 25 Jahren, die in Chur wohnhaft sind oder einen ­engen Bezug zur Stadt vorweisen können. (red)