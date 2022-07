Chapella Open Air feiert Jubiläum

Den Abschluss des 40. Chapella Open Airs macht Los Vacíos de Charly. Die zehnköpfige Formation sorge mit südamerikanischem Flair für Schweissausbrüche und versetze auch eingerostete Hüftgelenke in neuen Schwung und zünde so ein Schlussfeuerwerk für das 40. Chapella Open Air an. (red)