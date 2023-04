Kunstschaffende feiern mit ihren Werken in der Glarner Landesbibliothek das Leben

Vielen Vernissage-Gästen blieb auf der Piazza in der Landesbibliothek nur noch ein Stehplatz. Die ruhige, erwartungsvolle Atmosphäre löste sich am Freitagabend, als Mirko Slongo auf die Bühne trat und die Kunstfreunde begrüsst. Er sei kein Redner, sondern ein Künstler, erklärte er. Seine Kunst spreche für sich, und was er zu sagen habe, werde er lieber singen. Er stimmte das Lied «Gracias a la vida» von Violeta Parra an, das virtuos von Martin Nesnidal an der Gitarre unterstützt wurde.