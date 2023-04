«Er lehrt uns, den Menschen zu sehen, nicht den Mythos»

Der Abend im Alten Konsum in Cazis beginnt mit einem Lied. Es ist Köbi Gantenbein, Stiftungspräsident des Bündner Literaturpreises, der es anstimmt, auf Romanisch, es erzählt von den Randulins, den Auswanderern. Gemünzt ist es auf einen der Randulins von heute, Joachim B. Schmidt, den Cazner auf Island, der ab und zu auch ein Isländer in Cazis ist. Weil er hin und her reist zwischen den beiden Orten. Und dabei hie und da einen neuen Roman mitbringt – zuletzt «Tell», und für den, so Gantenbein, «kriegt er jetzt den Bündner Literaturpreis».