Auf Ländler-Pause folgt Ländler-Sause

Als sich SRF-Moderator Sämi Studer am späten Abend des 11. Januar 2020 vom Publikum in Landquart verabschiedete, dürfte er wohl kaum geahnt haben, dass es bis zum Wiedersehen ganze drei Jahre dauern würde. «Kommt gut heim – irgendwann», sagte Studer ins Mikrofon, bevor das Gesamtspiel aller 15 Formationen den Schlusswalzer anstimmte. Die traditionelle Volksmusikweise «Mir gönd no lang nit hei» verhiess einen noch längeren Abend – dann war das 56. Bündner Ländlerkapellentreffen Geschichte.