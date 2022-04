Bündner erhalten Preis für ihre Ingenieurskunst

Die Ingenieure Jürg Conzett und Gianfranco Bronzini führen seit 1996 gemeinsam ein Büro in Chur. Conzett wurde 1956 in Aarau geboren und lebt in Tamins. Bronzini lebt in Bonaduz, er wurde 1967 in Poschiavo geboren. Für ihre Arbeit wurden Conzett und Bronzini bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Stahl- und Metallbaupreis Prix Acier für den Negrellisteg 2021. Nun erhalten die beiden Ingenieure einen weiteren Preis, wie es in einer Mitteilung heisst. Auf Empfehlung der Eidgenössischen Kunstkomission zeichnet das Bundesamt für Kultur (BAK) sie mit dem Schweizer Grand Prix Kunst / Prix Meret Oppenheim aus.