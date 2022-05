«Bündner Berge, grüani Matta, blaui See»

Am Vormittag ist noch wenig los in der Arena in Klosters. In der zum Verpflegungssaal umfunktionierten Tennishalle werden noch Getränkeharasse gestapelt, die Tische für das Mittagessen gedeckt und die Einsätze des Servicepersonals diskutiert. Immerhin erwartet man an diesem Samstag hier 30 Jodelformationen. An einem der Tische sitzt Johannes Gredig. Er ist OK-Präsident des 47. Jodlertages und Präsident des gastgebenden Jodelchörlis Silvretta Klosters. «Ich glaube schon, dass Gäste kommen werden», sagt er. Später am Tag wird es sich noch wundern.