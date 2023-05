Die Bühnenshow «Thank You For The Music – die Abba-Story» lässt die Kultband Abba auferstehen. Derzeit tourt die Show durch die Schweiz. Am Freitag, 12. Mai, macht sie halt in der Churer Stadthalle, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Von ihren Höhen und Tiefen, Erfolgen und Misserfolgen und ihren Anfängen bis zur Trennung – die zweistündige Show nimmt das Publikum mit auf eine Zeit­reise durch die Geschichte von ­Abba. Rachel Hiew, Dominique ­Lacasa, Jarek Jeziorowski und ­Jules Dodd sehen den Abba-­Musikerinnen und -Musikern nicht nur optisch ähnlich, sondern stimmen auch gesanglich mit ihren Vorbildern Agnetha, Anni-Frid, Benny und Björn überein, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Live interpretiert werden sämt­liche Abba-Hits wie «Mamma Mia», «Dancing Queen» und «Super Trouper».

Die ZDF-Hitparaden-Legende Uwe Hübner führt erzählend, ­moderierend und mit profundem Hintergrundwissen durch die als Musical-Biografie inszenierte Geschichte. (red)

«Thank You For The Music – die Abba-Story». Freitag, 12. Mai, 20 Uhr, Stadthalle, Chur. Reservation im Internet unter www.ticketcorner.ch