Ein Beziehungsdrama im Umfeld des Textildrucks im Glarnerland

Die Buchvernissage findet am Samstag, 3. Juni, um 17 Uhr in der Buchhandlung Baeschlin in Glarus statt. Doris Walser liest aus ihrem Buch, erzählt von der Entstehung und ihrer Recherche zum Textildruck im Glarnerland. (red)



Anmeldung: Weil die Platzzahl zur Vernissage mit anschliessendem Apéro begrenzt ist, wird um eine Anmeldung gebeten; unter Telefon 055 640 11 25 oder per E-Mail an office@baeschlin.ch.