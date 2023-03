Kyla Brox, die Queen of British Blues, macht halt in Chur

Die Voraussetzungen für einen Bluesabend der Extraklasse sind gegeben. Wenn diesen Freitag Kyla Brox in der Eventhalle «Loucy» am Seilerbahnweg 9 in Chur auf die Bühne tritt, dürfen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer auf etwas gefasst machen, denn die 42-jährige Engländerin hat definitiv den Blues im Blut. Die Tochter der kürzlich verstorbenen Blueslegende Victor Brox (und einer sehr musikalischen Mutter) verfügt über eine ausserordentlich variantenreiche Stimme und war schon als Teenager Teil der väterlichen Band, die auf der ganzen Welt aufgetreten ist. Der Weg zur «Queen of British Blues», wie sie in der Szene oft genannt wird, war also schon früh vorgezeichnet.