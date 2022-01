Blochers Kunstschätze sind im Puschlav zu Gast

von Marina Fuchs

Es ist eine kleine, exklusive und feine Ausstellung, die Gian Casper Bott, Kunsthistoriker mit Puschlaver Wurzeln, Konservator und Leiter des Museums Kleines Klingental in Basel, im Kunstmuseum Casa Console in Poschiavo kuratiert hat. 23 Meisterwerke in Öl, Pastell, Kohle, Tusche, Bleistift und Kreide aus der Sammlung von alt Bundesrat Christoph Blocher sind zum 20-Jahr-Jubiläum des von Ernesto Conrad gegründeten Kunstmuseums Casa Console zu sehen.