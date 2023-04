Festival in Thusis bietet Sport, Musik und Kulinarik

Aber man muss nicht zwangsläufig veloaffin sein, um vom mannigfaltigen Angebot angesprochen zu sein: Drei Tage lang kommen die Besucherinnen und Besucher in den Genuss zahlreicher musikalischer Acts. Lediglich für das Programm am Samstagabend, an dem Audio Tribe, DJ Toru und Carrousel auf der Bühne zu sehen und hören sind, wird ein Eintritt erhoben. Tickets sind online im Vorverkauf für 21,70 Franken erhältlich.