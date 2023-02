Fasnächtler retten den «Fädäli-Friitig»

Die zehn Vereinsmitglieder von Fasnacht Glaris und eine Handvoll «treue Helferseelen» werden sich in diesem Jahr ganz auf das grosse Fasnachtswochenende in Glarus vom 25. und 26. Februar konzentrieren, wie Marc Brunner erklärt. Der Kindermaskenball und der Guggen-Sternmarsch mit anschliessendem Monsterkonzert am Samstag sowie der Umzug am Sonntag werden nach drei Jahren wieder wie gewohnt stattfinden. Das Zentrum der Narren wird auf dem Rathaus- und dem Cityplatz sein.