Bane: «Ich habe das mit einem Lächeln weggesteckt»

Bis vor ein paar Tagen zierte ein grosses, von der Stadtverwaltung in Auftrag gegebenes Gemälde die Hauptstrasse von Mornington in Australien. Die Behörden liessen sich das Graffiti-Präventionsprojekt 5000 US-Dollar kosten. Der beauftragte Künstler, Adrian Doyle, widmete sich diesem Projekt und zeichnete ein «Portrait of a Local Fisherman» nach, welches am 20. Dezember enthüllt wurde.