Yuka Oishi zeigt bei Origen eine Jagd nach der entschwindenden Zeit

Bald wird der rote Turm auf dem Julierpass Geschichte sein. Ende August ist seine Zeit endgültig abgelaufen und er wird abgebaut. Kein Wunder also, dass das Thema «Zeit» in all seinen Facetten dieses Jahr das Origen-Kulturfestival prägt und als Vorgabe für ihre Arbeiten den Künstlerinnen und Künstlern kommuniziert wurde.