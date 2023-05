Von Leipzig auf die Piazza der Glarner Landesbibliothek

Drei Fragen an Sybil Schreiber

Autorin und bekannt aus der wöchentlichen Kolumne «Schreiber vs. Schneider» in der Coopzeitung

1. Wie haben Sie die Lesung von «Safranhimmel» in Leipzig an der Buchmesse erlebt?

Es war aufregend, denn so eine Messe ist ein Ort voller Bewegung. Ich wusste also nicht, ob sich die Leute auf meine Lesung einlassen würden, denn es wird so viel geboten. Umso toller war es, als immer mehr Lauschfreudige in den Stand des Schweizer Buchhandels strömten. Und da die Stühle nicht mehr reichten, sassen sie am Boden. Ein unglaublich schönes Erlebnis.

2. Was bedeutet es Ihnen, nach Glarus zu kommen und dort zu lesen?

In Glarus haben wir bereits oft gelesen, ob einzeln oder als Paar, also als «Schreiber vs. Schneider». Es waren immer wunderbare Events, zudem unterstützen wir schon lange den Schreibwettbewerb «Glarus schreibt». Wir haben kreative, inspirierende Leute kennengelernt.

3. Haben Sie unter Ihren Erzählungen im neuen Buch eine Lieblingsfigur oder Lieblingsgeschichte?

Ich mag sie alle, vor allem jene, die richtig seltsam sind. Mit ihnen macht das Schreiben besonders Spass, denn dann kann ich mir völlig wilde Sachen ausdenken.