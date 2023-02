Leta Semadeni bekommt den Schweizer Grand Prix Literatur

Die eidgenössische Jury für Literatur schreibt: «Leta Semadenis Werk ist von schroffer Schönheit, an der wir uns ebenso reiben wie die Protagonistinnen und Protagonisten ihrer Romane an der oftmals schmerzvollen Welt». Die Autorin fordere uns dazu auf, gegenüber dieser Welt, die uns umgibt, wachsam und offen zu bleiben und dort zu sein, «wo die Pfote die Erde berührt». In Semadenis Werke kommen immer wieder Tiere vor, daher die Anspielung der Jury. Semadeni wurde 1944 in Scuol geboren und lebt seit 2005 in Lavin. Sie schreibt Lyrik, Kurzprosa, Romane und Kinderbücher.