In der Kunst kann Linda Semadeni ihren Fragen eine Form geben

von Maya Höneisen

Sie habe sich sehr gefreut über den Manor-Kunstpreis 2023, erzählt Linda Semadeni. Es sei immer schön für sie, wenn ihre Arbeit gesehen werde. So wie aktuell, in Verbindung mit dem Preis, im Bündner Kunstmuseum in Chur. «Meine Arbeit immer wieder anderen, neuen Kunstkreisen, in anderen Räumen und Kontexten zugänglich machen zu können, ist mir wichtig», hält die Bündner Künstlerin fest.