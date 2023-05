Glarner Jugendliche begeben sich auf die Spuren der heutigen Konsumwut

Einen besonders aufwendigen Eindruck macht die Installation, die fast die ganze Länge der Ausstellungsfläche in Beschlag nimmt. Auf einem Fliessband sind Dutzende Plastikverpackungen angeordnet. Am Ende des Bands klafft der schwarze Schlund einer Figur. In den durchsichtigen Verpackungen sind Modelle von Konsumgütern abgebildet. Etwa ein Velo, ein Diamantring oder Desserts. Anstatt Inhaltsangaben kleben darauf kurze Infotexte, die beispielsweise darauf hinweisen, weshalb ein Produkt aus ethischen oder ökologischen Gründen bedenklich sei. «Kleinstmuseen des Konsums» nennen die Veranstalter diese Installation. Ein Sinnbild für den Warenüberfluss, der sein Ende bei uns finde.